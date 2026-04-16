Liberum maintient sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 5 450 pence.

EQT a annoncé une offre en numéraire pour Intertek, qui a été rejetée. Le montant de l'offre n'a pas été divulgué précise Liberum.

L'analyste note que cette nouvelle intervient après l'annonce hier d'une revue stratégique, et son timing soulève des questions selon Liberum.

Liberum juge que l'absence de communication de la part d'Intertek est notable. L'analyste attend une réponse ferme de la part de l'entreprise.

Liberum estime que la valeur continue de se négocier en dessous de ses concurrents avec un PER 2026 de 18,1x contre une moyenne de 20,5x pour le secteur.