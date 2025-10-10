Pour la première fois depuis le début de la paralysie budgétaire, l’administration Trump a procédé à des licenciements définitifs dans la fonction publique fédérale, alors que le shutdown entre dans son dixième jour. L’annonce a été faite par Russell Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget, qui a évoqué des “Reductions in Force”, rompant avec la pratique habituelle des mises en congé temporaires sans solde. L’ampleur exacte de ces suppressions de postes reste inconnue à ce stade, mais l’OMB a confirmé qu’elles étaient substantielles.

Cette mesure marque un tournant dans le bras de fer budgétaire entre la Maison Blanche et le Congrès. Donald Trump, par la voix de ses conseillers, avait prévenu qu’il pourrait prendre des décisions drastiques en l'absence d'accord de financement. Il a également laissé planer l’incertitude quant à un éventuel remboursement rétroactif des salaires, jusque-là acquis lors des précédents shutdowns. Les syndicats ont immédiatement réagi : le syndicat AFGE a déposé une plainte en justice et l’AFL-CIO promet des poursuites contre l’administration.

Le conflit budgétaire repose sur un désaccord profond entre démocrates et républicains. Les premiers exigent le maintien des crédits d’impôt élargis liés à l’Affordable Care Act, condition refusée par leurs adversaires. En parallèle, l’administration a suspendu des financements visant majoritairement des bastions démocrates, notamment 2,1 milliards de dollars pour Chicago et près de 8 milliards de dollars de fonds climatiques. Faute de compromis, le Congrès reste bloqué, aucun texte n’ayant franchi l’étape du vote au Sénat, et le shutdown se poursuivra au moins jusqu’à mardi.