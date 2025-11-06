Le marché du travail américain a connu une détérioration marquée en octobre, avec 153 074 suppressions d’emplois annoncées, selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas. Ce chiffre représente une hausse de 183% par rapport à septembre et de 175% sur un an, atteignant son plus haut niveau pour un mois d’octobre depuis 2003. L’année 2025 pourrait ainsi devenir la plus destructrice en matière d’emplois depuis 2009. La poussée des licenciements intervient dans un contexte de transition technologique rapide, sous l’effet de l’adoption massive de l’intelligence artificielle, notamment dans le secteur technologique qui concentre à lui seul 33 281 suppressions de postes.

Malgré cette flambée, les données officielles restent partiellement indisponibles en raison de la fermeture administrative à Washington. Toutefois, les chiffres d’ADP font état d’un gain net de 42 000 emplois dans le secteur privé en octobre. En parallèle, la Réserve fédérale a déjà abaissé à deux reprises son taux directeur depuis septembre et envisage une nouvelle baisse en décembre, face aux signes de fragilité croissante du marché du travail. Outre le secteur technologique, les produits de grande consommation et les organisations à but non lucratif sont également touchés, ces dernières ayant enregistré une hausse de 419% des licenciements depuis le début de l’année.

Depuis janvier, le total des suppressions d’emplois annoncées s’élève à 1,1 million, en hausse de 65% sur un an, soit le plus haut niveau depuis la pandémie en 2020. La vague actuelle est attribuée à la combinaison de plusieurs facteurs : adoption accélérée de l’IA, ralentissement des dépenses des ménages et des entreprises, hausse des coûts et réajustement post-pandémie. Ces licenciements massifs, couplés à des perspectives de réemploi plus limitées, pourraient continuer d’assouplir un marché du travail déjà en perte de dynamisme.