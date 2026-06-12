LightOn adapte son modèle open source à la langue arabe

Le pionnier français de l'intelligence artificielle générative pour les entreprises, a franchi une nouvelle étape stratégique. La scale-up vient de démontrer la flexibilité de son modèle de compréhension documentaire, LightOnOCR-2, en l'adaptant avec succès à la langue arabe grâce à une méthode de fine-tuning (ajustement fin).

Cette avancée technologique et commerciale vise directement à répondre aux besoins croissants du Moyen-Orient, une région clé où LightOn est déjà implanté auprès d'acteurs publics et privés.



Le défi de la cursive : s'attaquer à un marché complexe



L'analyse documentaire (OCR) de la langue arabe représente un défi de taille pour les professionnels de la tech. Entre l'écriture de droite à gauche, les caractères liés en cursive et la rareté des jeux de données ouverts par rapport aux langues latines, les entreprises de la région faisaient face à d'importants goulots d'étranglement pour automatiser la gestion de leurs archives administratives, juridiques ou patrimoniales.



Pour contourner le manque de données disponibles sur le marché, LightOn a déployé son propre pipeline interne de génération de données synthétiques. La tech française a ainsi créé un corpus sur-mesure de 12 000 pages simulant des conditions réelles complexes (variations de polices, artefacts de numérisation, baisse de résolution). Le modèle conserve sa variante "bbox", permettant de localiser spatialement le texte extrait dans le document.



Une stratégie Open Source au service du business



Fidèle à son positionnement d'IA souveraine, transparente et adaptée aux environnements sensibles, LightOn joue la carte de l'écosystème ouvert. Le modèle LightOnOCR-2 - qui affiche un score solide de 83,2% sur le benchmark de référence OlmOCR-Bench - est diffusé en open source sous licence Apache 2.0. Le groupe a mis à disposition l'ensemble de ses guides sur la plateforme Hugging Face pour permettre à la communauté mondiale de reproduire l'expérience.



Mais pour LightOn, l'open source est aussi un puissant levier d'acquisition commerciale. Ce modèle performant, qui cumule déjà plus de 3 millions de téléchargements, sert de vitrine technologique à son produit phare : LightOn Console.