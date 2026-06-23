LightOn confirme la souscription intégrale de son financement obligataire de 4 millions d'euros

LightOn a annoncé la souscription du solde de son financement obligataire annoncé en avril, soit 0,9 million d'euros en valeur nominale.



Cette dernière tranche a été souscrite par les mêmes investisseurs que lors de l'opération initiale menée par Vester Finance. Le montant total du financement atteint ainsi 4 millions d'euros en valeur nominale, pour un prix de souscription global de 3,7 millions d'euros.



La société spécialisée dans l'intelligence artificielle générative pour les entreprises et les administrations indique que cette opération lui permet de confirmer un horizon de trésorerie jusqu'à fin 2027.



"Cette souscription intervient dans un contexte de marché porteur pour les solutions souveraines comme celles proposées par LightOn", a déclaré Igor Carron, co-fondateur et directeur général du groupe. Le dirigeant souligne également une augmentation des sollicitations émanant d'acteurs publics et privés, ce qui permet à la société d'anticiper une croissance de son activité au cours des prochains trimestres ainsi qu'un objectif de retour à la profitabilité d'ici la fin de l'année 2026.



LightOn précise poursuivre ses efforts de maîtrise des coûts et d'optimisation de l'allocation de ses ressources, tout en continuant à rechercher des financements publics et privés. La société rappelle toutefois que son horizon de trésorerie pourrait être affecté par une évolution de ses hypothèses de revenus, de coûts ou de financement.