LightOn : création d'un conseil stratégique

LightOn annonce une évolution de sa gouvernance 'afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux', avec en particulier la création d'un conseil stratégique composé d'experts de haut niveau.



À compter du 1er septembre, Laurent Daudet, co-fondateur de LightOn, prendra la présidence de ce nouveau conseil, créé pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme.



Il quittera en parallèle ses fonctions opérationnelles, conservera son mandat d'administrateur, et restera un actionnaire significatif de long terme de l'entreprise spécialisée dans l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public.