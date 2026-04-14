LightOn étend son horizon de trésorerie jusqu'à fin 2027

LightOn, société spécialisée dans l'IA générative, annonce l'extension de son horizon de trésorerie jusqu'à fin 2027 grâce à un nouveau financement souscrit par un groupe d'investisseurs européens, sur la base d'un prix de souscription total de 3,7 MEUR.

Les obligations convertibles, d'une valeur nominale unitaire de 10 EUR, ont été souscrites à 92% de leur valeur nominale, soit pour un prix de souscription global de 2,76 MEUR versé intégralement au jour de la souscription. Les obligations simples, d'une valeur nominale unitaire de 9,20 EUR, seront souscrites à 100% de leur valeur nominale, soit pour un prix de souscription global de 920 027,60 EUR, sous réserve de conditions préalables.



Au terme d'un délai de 24 mois suivant la date d'émission de l'emprunt, les obligations sont remboursables in fine à 100% de leur valeur nominale, pour celles qui ne seraient pas converties à cette date.



Les quatre co-fondateurs de LightOn, détenant à ce jour 2 868 742 actions de la société, se sont engagés à ne pas céder leurs actions à hauteur de 95% de leurs participations, jusqu'à ce que 80% des obligations soient converties ou remboursées.



Si toutes les obligations convertibles étaient converties selon un prix de conversion correspondant au cours de l'action à la clôture du 9 avril, un actionnaire détenant 1% du capital avant émission et conversion des obligations convertibles initialement émises verrait sa participation passer à 0,88% du capital sur une base diluée.