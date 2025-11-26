LightOn rend l'IA privée accessible aux PME, le titre avance

LightOn s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé hier soir avoir réussi à faire fonctionner sa plateforme d'IA "Paradigm" sur seulement deux processeurs de nouvelle génération de Nvidia, un tour de force qui montre qu'il n'est plus nécessaire de disposer d'un grand centre de données pour faire tourner une IA avancée capable de rechercher, d'analyser et de raisonner sur des données d'entreprise.



Grâce à l'architecture "Blackwell", qui gère mieux les capacités et la mémoire, LightOn a pu faire fonctionner ses outils sur des machines plus petites et moins coûteuses équipées de cartes RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, une avancée signifiant que les PME pourront désormais bénéficier d'une "IA souveraine" implantée directement dans leurs locaux et leurs propres serveurs, sans devoir envoyer leurs données vers le "cloud".



La plateforme "Paradigm" que le groupe a mise au point permet des recherches intelligentes, de la compréhension multimodale (texte, images, etc.) et du raisonnement opérationnel entièrement sur site, ce qui est crucial pour les secteurs où les données doivent rester privées.



LightOn dit actuellement travailler avec des partenaires en vue de proposer des serveurs de différentes tailles déjà configurés, des sortes d'unités compactes pouvant être installées dans des usines, des hôpitaux ou des sites sensibles avec l'objectif de démocratiser l'IA privée, en la rendant plus simple, plus accessible et adaptée à l'endroit où les données sont produites.



"Selon nos estimations, cela permet donc d'envisager le déploiement de Paradigm sur des serveurs embarquant pour moins de 20.000 euros de cartes graphiques, près de quinze fois mo ns que pour un serveur IA standard HGX (8 GPUs plus puissants)", soulignent ce matin les analystes de Portzamparc.



"Cette annonce ouvre des perspectives pour le déploiement de Paradigm en edge ou pour des PME qui souhaiteraient maîtriser leurs infrastructures, en abaissant nettement le ticket d'entrée", poursuit le bureau d'études.



Suite à ces annonces, l'action LightOn progressait de 3% mercredi à la Bourse de Paris, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de 59% depuis le début de l'année.