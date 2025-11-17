LightOn s'associe à Oreus pour l'IA souveraine

LightOn annonce un contrat pluriannuel avec Oreus permettant à celui-ci d'intégrer et distribuer une offre d'IA générative issue de sa technologie, et de proposer ainsi à ses clients une solution d'IA 'souveraine, sécurisée et performante'.



Dans ce cadre, Oreus met à disposition de LightOn des infrastructures GPU de dernière génération, hébergées dans son datacenter d'Eybens (Isère). Ce site garantit un hébergement 100% français, une latence optimisée et une empreinte carbone réduite.



Oreus distribuera en marque blanche les licences Paradigm, la solution d'IA générative d'entreprise de LightOn, 'reconnue pour sa conformité RGPD et son adaptabilité aux besoins métiers complexes'.



De son côté, LightOn pourra s'appuyer sur la puissance des GPU souverains d'Oreus pour sa R&D et sa production, tout en assurant l'intégration de ses solutions et le support des entreprises utilisatrices.