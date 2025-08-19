Linde : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a annoncé mardi avoir relevé de 505 à 515 dollars son objectif de cours sur Linde, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre du producteur de gaz industriels.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste met en évidence la résilience du groupe aux difficultés actuellement rencontrées par le secteur industriel, ainsi que sa résistance face à l'inflation grâce à sa capacité à répercuter les hausses de ses coûts sur ses prix.



S'il reconnaît qu'il n'est pas facile de générer de la croissance au niveau des volumes à l'heure actuelle, l'intermédiaire financier souligne que Linde dispose d'un énorme carnet de commandes ('backlog') de 7,1 milliards de dollars signifiant que sa croissance future ne dépendra pas seulement des augmentations de prix, mais aussi de gains en termes de volumes.

