Linde gagne 1% en début de séance à Wall Street, sur fond de propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre, tout en ajustant son objectif de cours de 507 à 500 dollars.
Dans sa note sur le groupe germano-américain d'ingénierie et de gaz industriels, le broker considère que le recul de l'action Linde présente une opportunité d'achat pour les investisseurs, avec une accélération à venir de la croissance de son BPA.
Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente de gaz industriels (89,5%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (22%), industrie manufacturière (22%), santé (17%), métaux et exploitation minière (14%), industrie agroalimentaire (9%), industrie électronique (9%) et autres (7%) ;
- prestations d'ingénierie de surface (6,6%) ;
- autres (3,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (4,6%), Etats-Unis (32,2%), Allemagne (8,6%), Chine (7,8%), Australie (4%), Brésil (4%) et autres (38,8%).
