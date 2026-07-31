Le fournisseur de gaz industriels a vu son bénéfice d'exploitation ajusté croître de 7% à 2 744 MUSD, soit une marge d'exploitation ajustée de 29,5%, pour un chiffre d'affaires de 9 289 MUSD, en hausse de 9%, dont une progression de 4% en données sous-jacentes.
Cette croissance sous-jacente s'est appuyée à la fois sur des effets de prix et de volumes, à hauteur de deux points de pourcentage chacun, et a été principalement tirée par les marchés finaux de l'électronique, de la fabrication, ainsi que de la chimie et de l'énergie.
Revendiquant également un carnet de projets de 11 MdsUSD, Linde prévoit un BPA ajusté compris entre 4,45 USD et 4,55 USD au 3e trimestre 2026, en hausse de 6% à 8%, ainsi qu'entre 17,70 USD et 17,90 USD pour l'ensemble de l'exercice en cours, en progression de 8% à 9%.
Par ailleurs, Linde a annoncé un nouvel accord à long terme portant sur la fourniture de gaz industriels d'ultra-haute pureté afin de soutenir l'expansion d'un complexe de fabrication de semi-conducteurs de Phoenix, en Arizona, pour le compte de l'un des leaders mondiaux du secteur.
Le groupe investira 1 MdUSD afin d'étendre son complexe de gaz industriels existant sur ce site. Il y construira, détiendra et exploitera deux nouvelles unités de séparation de l'air (ASU) SPECTRA, ainsi que les infrastructures associées.
Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente de gaz industriels (89,2%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (22%), industrie manufacturière (22%), santé (17%), métaux et exploitation minière (13%), industrie agroalimentaire (9%), industrie électronique (9%) et autres (8%) ;
- prestations d'ingénierie de surface (7%) ;
- autres (3,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (4,7%), Etats-Unis (34,8%), Allemagne (7,6%), Chine (8%), Australie (4,1%), Méxique (4,1%), Brésil (3,8%) et autres (32,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.