Linde signe des accords d'approvisionnement en énergie renouvelable
Linde indique avoir signé six nouveaux accords d'achat d'électricité (PPA) portant sur de l'électricité renouvelable dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique), afin d'accroître l'approvisionnement de ses activités en énergie bas carbone.
L'électricité à faible émission de carbone représente actuellement environ 50% de la consommation mondiale d'électricité du groupe de gaz industriels, qui a multiplié ses achats d'énergie renouvelable par 2,7 par rapport à 2021, passant de 2,8 TWh à 7,6 TWh en 2025.
Selon les nouveaux accords, Linde achètera de l'énergie renouvelable pour ses activités en Espagne, en Grèce, en Afrique du Sud et en Inde. Ensemble, les PPA fourniront environ 0,63 TWh par an d'énergie renouvelable produite par de nouvelles installations éoliennes et solaires.
"En continuant à sécuriser activement de nouvelles sources d'énergie renouvelable, nous accélérons les progrès vers notre objectif de réduction de 35% des émissions absolues d'ici 2035 et nous soutenons nos clients dans la réduction de leurs propres émissions", explique Erin Catapano, vice-présidente du développement durable chez Linde.
En 2025, Linde a aidé ses clients à éviter l'émission de 98 millions de tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone, soit plus du double des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités mondiales de Linde, renforçant ainsi son rôle de partenaire de confiance dans la décarbonation industrielle.
Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente de gaz industriels (89,2%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (22%), industrie manufacturière (22%), santé (17%), métaux et exploitation minière (13%), industrie agroalimentaire (9%), industrie électronique (9%) et autres (8%) ;
- prestations d'ingénierie de surface (7%) ;
- autres (3,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (4,7%), Etats-Unis (34,8%), Allemagne (7,6%), Chine (8%), Australie (4,1%), Méxique (4,1%), Brésil (3,8%) et autres (32,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.