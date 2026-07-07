Link Real Estate Investment Trust semble être une entreprise prise entre les difficultés locatives passées et les espoirs de reprise future, alors que les investisseurs attendent toujours que ce second volet se concrétise dans les résultats financiers.

Les consommateurs de Hong Kong sont de retour et leurs dépenses sont en hausse.

Selon le Département du recensement et des statistiques de Hong Kong, les ventes au détail ont bondi de 12,1 % sur un an au premier trimestre 2026. Par ailleurs, le nombre de visiteurs a augmenté de 17 % sur un an pour atteindre 14,3 millions au cours du même trimestre, d'après l'Office du tourisme de Hong Kong.

L'économie sous-jacente confirme cette tendance : le produit intérieur brut (PIB) de Hong Kong a progressé de 5,9 % sur un an au premier trimestre 2026, sa plus forte croissance trimestrielle en cinq ans, le gouvernement maintenant une prévision de croissance annuelle comprise entre 2,5 et 3,5 %.

Pour Link Real Estate Investment Trust (REIT), ces signaux économiques favorables sont cruciaux, car ses centres commerciaux et ses parkings sont en première ligne de toute reprise de la consommation. La question est de savoir si l'amélioration de la fréquentation et des dépenses sera assez rapide pour compenser la pression exercée par la baisse des loyers.

Link REIT est la plus grande société d'investissement immobilier cotée d'Asie par les actifs, avec un portefeuille de 216 milliards de dollars de Hong Kong (HKD) comprenant 155 actifs répartis sur cinq marchés. Son cœur de métier reste Hong Kong, où 140 actifs d'une valeur de 195 milliards de HKD se divisent en trois segments : les centres commerciaux (50,9 % de la valeur du portefeuille), les parkings et activités connexes, et l'immobilier de bureaux.

La persistance des difficultés locatives

Link REIT a passé l'exercice fiscal 2026 à lutter contre un problème auquel de nombreux propriétaires de Hong Kong sont confrontés : les loyers continuent de s'ajuster à la baisse alors que les coûts ne faiblissent pas. Le chiffre d'affaires a reculé de 2 % sur un an, passant de 14,2 milliards à 13,9 milliards de HKD, et le revenu net immobilier a chuté de 3,7 % sur un an pour s'établir à 10,2 milliards de HKD, contre 10,6 milliards, pénalisé par des révisions de loyers négatives à Hong Kong et en Chine continentale.

Cette pression a été particulièrement visible dans le secteur du commerce de détail, où les révisions de loyers à Hong Kong ont atteint -8,2 %, tandis qu'en Chine continentale, la chute a été encore plus marquée à -14,3 %. Cela rappelle que le taux d'occupation seul ne suffit pas à équilibrer les comptes lorsque les baux sont renouvelés à des tarifs inférieurs.

Le montant total distribuable a diminué de 6,4 % sur un an, passant de 7 milliards à 6,6 milliards de HKD, entraînant une baisse du dividende par action à 253,6 cents de HK (contre 272,3 cents).

Le rendement prime sur la croissance

L'action Link REIT semble stagner, tiraillée entre un flux de revenus généreux et une activité qui attend toujours une amélioration des conditions locatives. Le titre a perdu 12,5 % au cours de l'année écoulée pour s'établir à 37,2 HKD, restant bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 45,1 HKD. Cette performance est cohérente au regard de la situation opérationnelle.

Cependant, l'argument du rendement reste central. Le titre affichait un rendement de 7 % pour l'exercice 2026, et les analystes prévoient que ce chiffre se maintiendra autour de 7 % d'ici l'exercice 2029. Cela indique une stratégie axée sur la préservation des distributions plutôt que sur une croissance significative.

Les analystes se montrent bien plus constructifs que ne le suggère le cours de l'action. L'objectif de cours moyen est de 45,2 HKD, soit un potentiel de hausse de 21,3 %, et 14 analystes sur 15 recommandent l'achat. Si cet optimisme est compréhensible, la question la plus complexe demeure de savoir si les loyers commerciaux à Hong Kong et en Chine continentale se redresseront assez vite pour justifier une telle confiance.

Prudence à l'horizon

Link REIT possède toujours les atouts prisés des investisseurs : un portefeuille d'envergure, des flux de revenus fiables et un bilan capable d'absorber des chocs. Le défi majeur consistera à prouver que l'amélioration de la consommation peut finir par se traduire par de meilleurs loyers et des bénéfices plus solides. En attendant, les principaux risques demeurent une pression locative persistante, une fragilité de la valeur des actifs immobiliers et la possibilité que la demande des locataires s'améliore plus lentement que prévu.