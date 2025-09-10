Mardi, une juge fédérale a bloqué temporairement la décision de Donald Trump de limoger la gouverneure de la Fed Lisa Cook. Une première victoire pour elle, qui lui permettra de participer à la prochaine réunion de la Fed la semaine prochaine.

Fin août, Donald Trump avait publié sur les réseaux sociaux une lettre adressée à Lisa Cook l'informant qu'il disposait de "motifs suffisants" pour la démettre de son poste de gouverneure de la Fed.

Une étape supplémentaire dans les efforts du président américain pour peser sur le fonctionnement de l'institution, en principe indépendante. Depuis le début de son second mandat, Donald Trump avait déjà menacé à plusieurs reprises de limoger Jerome Powell, accusé de ne pas suffisamment baisser les taux.

Pas de motif valable

Hier, le licenciement de Cook a été temporairement bloqué par la juge de district Jia Cobb, qui siège dans la capitale Washington.

Selon le Federal Reserve Act, le président ne peut limoger un gouverneur de la Fed que pour un "motif valable". Cependant, il n’existe pas de jurisprudence sur le sujet puisqu’il n’y a aucun précédent de licenciement d’un gouverneur par le président.

L'administration Trump reproche à Lisa Cook d’avoir contracté des prêts, pour des propriétés déclarées comme résidences principales mais ensuite mises en location. Or, les taux hypothécaires pour une résidence principale sont généralement inférieurs à ceux des biens locatifs et offrent souvent des avantages fiscaux à l'emprunteur.

Mais la juge Cobb n’estime pas que cela constitue un motif valable : "Le président Trump n'a pas identifié quoi que ce soit en lien avec la conduite ou les performances professionnelles de Cook comme membre du conseil (des gouverneurs de la Fed) qui montrerait qu'elle nuit au conseil ou aux intérêts publics en exerçant ses fonctions de manière déloyale ou inefficace", a-t-elle écrit.

De plus, ces prêts ont été contractés en 2021, et Lisa Cook a été nommée à la Fed en 2022. Dans sa décision, la juge Jia Cobb souligne que la "meilleure lecture" de la loi stipule qu'un gouverneur de la Fed peut seulement être limogé pour des actes répréhensibles commis durant son mandat.

La Cour suprême en arbitre

La décision de la juge Jia Cobb empêche la banque centrale américaine d'acter le limogeage de Lisa Cook tant que la plainte en justice déposée par cette dernière n'aura pas été étudiée.

In fine, ce sera la Cour suprême qui sera amenée à trancher la question. Une décision qui sera clé pour l’indépendance de la Fed, pierre angulaire de la stabilité des marchés.

En attendant, Lisa Cook pourra participer à la prochaine réunion de la Fed, la semaine prochaine.

La Maison Blanche de son côté ne s’avoue pas vaincu. Selon Kush Desai, porte-parole adjoint de la Maison Blanche, Lisa Cook a été "légalement" licenciée par Donald Trump. Il ajoute que cette décision de justice : "ne sera pas le dernier avis sur le sujet".