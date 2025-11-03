Lisi a confirmé lundi avoir finalisé la cession de ses activités médicales à l'américain SK Capital, la division que le groupe industriel français avait créée en 2010 ayant d'ores et déjà été rebaptisée Precera Medical, avec un siège désormais établi à Minneapolis (Etats-Unis).
Comme prévu, Lisi va rester associé à la stratégie de développement de Precera via une prise de participation minoritaire de près de 10% au capital de la holding regroupant l'ensemble acquis par SK Capital.
Le groupe français pourrait par ailleurs bénéficier d'un complément de prix, en fonction des conditions de sortie de SK Capital au terme de son investissement.
Dans un communiqué, l'entreprise précise que les fonds obtenus dans le cadre de l'opération devraient être réemployés dans le désendettement du groupe, qui privilégie désormais ses deux activités stratégiques que sont l'aéronautique et l'automobile.
Spécialisée dans la sous-traitance de dispositifs médicaux, notamment les implants orthopédiques et instruments de chirurgie mini-invasive, Lisi Medical a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 185,3 millions d'euros et emploie 857 personnes sur quatre sites.
Les termes de la cession, qui avait été initialement officialisée à la fin du mois de septembre, n'ont pas été dévoilés.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (57,4% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (32,3%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (10,3%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2024, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,2%), Allemagne (10,1%), Union européenne (14,5%), Royaume-Uni (4,3%), Amérique du Nord (27,3%), Chine (2,9%) et autres (9,7%).
