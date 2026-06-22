Lisi démarre sur les chapeaux de roue, Berenberg optimiste sur les perspectives
Le titre Lisi s'adjuge la plus forte progression de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris à la suite d'une initiation par Berenberg qui se montre confiant sur les perspective à long terme du spécialiste de la fabrication de composants pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du médical.
Vers 9h30, l'action prend 5,2% à 71 euros dans des volumes déjà nourris. Le titre évolue à un plus haut niveau depuis son introduction en Bourse, en 1999.
Dans une note intitulée "Attachez vos ceintures" publiée ce matin, l'intermédiaire financier juge que le groupe industriel, vieux de 250 ans, est un acteur bien établi du secteur qui présente un narratif d'investissement séduisant au vu de son positionnement sur ses métiers, d'abord l'automobile mais surtout l'aéronautique.
"Si le contexte géopolitique actuel présente un facteur de risque dans une optique de court terme, les perspectives de long terme de Lisi demeurent fondamentalement solides", estiment les analystes.
Berenberg initie ainsi la couverture du titre à l'achat avec un objectif de cours de 81 euros.
Si le groupe basé dans le Territoire de Belfort affiche une visibilité limitée dans l'automobile, il bénéficie actuellement d'un carnet de commandes solide, gagne des parts de marché et augmente ses capacités dans le segment de l'aéronautique, ce qui lui a permis de dépasser les prévisions du marché en 2025 et sur son premier trimestre.
Après avoir livré un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres sur les trois premiers mois de l'année, la société devrait même parvenir à accélérer la cadence durant le reste de l'exercice, d'après les analystes.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (68,1% ; n° 2 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (31,9%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
A fin 2025, LISI S.A. dispose de 38 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (33,8%), Allemagne (10,1%), Royaume-Uni (5%), Europe (12,7%), Amérique du Nord (28,6%), Chine (3,8%) et autres (6%).
En octobre 2025, le groupe a cédé la division LISI MEDICAL.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.