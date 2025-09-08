la société par actions simplifiée Peugeot Invest Assets a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 septembre 2025, les seuils de 10% du capital et de 5% du capital et des droits de vote de la société Lisi, et détenir 2 095 859 actions Lisi représentant 3 052 868 droits de vote, soit 4,50% du capital et 4,23% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Lisi hors marché par voie de placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (57,4% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (32,3%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (10,3%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2024, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,2%), Allemagne (10,1%), Union européenne (14,5%), Royaume-Uni (4,3%), Amérique du Nord (27,3%), Chine (2,9%) et autres (9,7%).