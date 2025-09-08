la société par actions simplifiée Peugeot Invest Assets a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 septembre 2025, les seuils de 10% du capital et de 5% du capital et des droits de vote de la société Lisi, et détenir 2 095 859 actions Lisi représentant 3 052 868 droits de vote, soit 4,50% du capital et 4,23% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Lisi hors marché par voie de placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres.