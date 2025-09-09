Peugeot Invest Assets a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 septembre, les seuils de 10% du capital et de 5% du capital et des droits de vote de Lisi, au résultat d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres.
Le déclarant, société détenue indirectement par des membres de la famille Peugeot, a précisé détenir 2 095 859 actions Lisi, représentant 4,50% du capital et 4,23% des droits de vote de ce fournisseur de fixations et de composants d'assemblage.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (57,4% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (32,3%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (10,3%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2024, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,2%), Allemagne (10,1%), Union européenne (14,5%), Royaume-Uni (4,3%), Amérique du Nord (27,3%), Chine (2,9%) et autres (9,7%).