Peugeot Invest Assets a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 septembre, les seuils de 10% du capital et de 5% du capital et des droits de vote de Lisi, au résultat d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Le déclarant, société détenue indirectement par des membres de la famille Peugeot, a précisé détenir 2 095 859 actions Lisi, représentant 4,50% du capital et 4,23% des droits de vote de ce fournisseur de fixations et de composants d'assemblage.