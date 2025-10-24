Lisi, le spécialiste des fixations et composants d'assemblage, affiche un chiffre d'affaires cumulé en progression de 9,1% à 1,44 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de 2025 (+11,3% à périmètre et changes constants).
Pour le troisième trimestre, la croissance s'établit à +10,7% par rapport à la même période de l'an dernier (+14,8% en organique), à 464,4 MEUR, 'avec des ventes à l'export toujours soutenues (72% du chiffre d'affaires)'.
Dans un contexte incertain, Lisi réaffirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs 2025, à savoir une cinquième année consécutive d'amélioration des indicateurs clés, dont le résultat opérationnel courant, et le maintien d'un free cash-flow positif.
Par ailleurs, il annonce la signature d'un accord avec SK Capital pour la cession de sa division Lisi Medical. Sous réserve des dernières autorisations habituellement nécessaires, l'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (57,4% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (32,3%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (10,3%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2024, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,2%), Allemagne (10,1%), Union européenne (14,5%), Royaume-Uni (4,3%), Amérique du Nord (27,3%), Chine (2,9%) et autres (9,7%).
