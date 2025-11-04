Lithium Americas choisit ABB pour électrifier Thacker Pass en Amérique du Nord

ABB a été choisie par Lithium Americas Corp. comme partenaire d'électrification pour le projet Thacker Pass au Nevada.



Thacker Pass est la plus grande ressource de lithium mesurée connue en Amérique du Nord



Thacker Pass produira jusqu'à 40 000 tonnes métriques de carbonate de lithium par an, soutenant la fabrication de batteries pour environ 800 000 véhicules électriques par an.



L'implication d'ABB permettra de s'assurer que la mine et les installations de traitement fonctionnent avec une efficacité, une sécurité et une durabilité élevées dès le départ, indique le groupe.



ABB sera responsable de fournir une gamme complète de technologies d'électrification de dernière génération, y compris des appareillages de commutation, des centres de commande de moteurs, des variateurs de vitesse, des ensembles de distribution d'énergie auxiliaires et un système de gestion de l'énergie.



' Thacker Pass est un modèle pour l'avenir de l'exploitation minière - optimisé électriquement et numériquement ', a déclaré Björn Jonsson, directeur mondial de la ligne d'activité minière et des matériaux chez ABB Process Industries.