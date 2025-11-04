ABB a été choisie par Lithium Americas Corp. comme partenaire d'électrification pour le projet Thacker Pass au Nevada.
Thacker Pass est la plus grande ressource de lithium mesurée connue en Amérique du Nord
Thacker Pass produira jusqu'à 40 000 tonnes métriques de carbonate de lithium par an, soutenant la fabrication de batteries pour environ 800 000 véhicules électriques par an.
L'implication d'ABB permettra de s'assurer que la mine et les installations de traitement fonctionnent avec une efficacité, une sécurité et une durabilité élevées dès le départ, indique le groupe.
ABB sera responsable de fournir une gamme complète de technologies d'électrification de dernière génération, y compris des appareillages de commutation, des centres de commande de moteurs, des variateurs de vitesse, des ensembles de distribution d'énergie auxiliaires et un système de gestion de l'énergie.
' Thacker Pass est un modèle pour l'avenir de l'exploitation minière - optimisé électriquement et numériquement ', a déclaré Björn Jonsson, directeur mondial de la ligne d'activité minière et des matériaux chez ABB Process Industries.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
