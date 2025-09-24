L’action de Lithium Americas a bondi de 65% mercredi, portée par des discussions entre l’administration Trump et le groupe minier canadien en vue d’une participation au capital. Basée à Vancouver, l’entreprise détient le projet Thacker Pass, dans le Nevada, appelé à devenir l’une des principales sources de lithium en Amérique du Nord.

Selon CNBC, Washington souhaite convertir une partie des conditions d’un prêt fédéral de 2,2 milliards de dollars en prise de participation, après que l’entreprise a demandé à repousser certaines échéances de remboursement. Un responsable de l’administration a expliqué que cette démarche visait à sécuriser une "réserve de sécurité financière" et à limiter les risques pour les contribuables. Un accord reste à finaliser et pourrait nécessiter l’aval des autorités canadiennes.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie américaine de sécurisation des minerais critiques. En juillet, le département de la Défense avait déjà acquis 15% du capital du producteur de terres rares MP Materials. Thacker Pass, déjà lié par un accord d’approvisionnement avec General Motors, est considéré comme un projet stratégique face à la dépendance mondiale au lithium et à la concurrence chinoise. L’exécutif américain réaffirme ainsi sa volonté de renforcer son contrôle sur les ressources essentielles à la transition énergétique.