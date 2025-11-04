Leapmotor annonce un mois d'octobre record avec 70 289 véhicules livrés en Chine, soit une hausse de 5,45% sur un mois et de 84% sur un an. Le constructeur de véhicules électriques signe ainsi un sixième mois consécutif de croissance record, avec 465 805 livraisons sur les dix premiers mois de 2025 (+120,7%).
Le modèle B10, lancé en avril, soutient la dynamique du marché chinois, tandis que le C10, en versions 100% électrique (BEV) et à autonomie étendue (REEV), reste un modèle phare. Le nouveau grand SUV D19, dévoilé le 16 octobre, sera livré à compter du premier semestre 2026.
À l'international, Leapmotor accélère : la B10 a été lancée en Europe dès septembre et le C10 AWD a été présenté à Zurich, affichant 598 ch et une recharge de 30% à 80% en 22 minutes. En France, la marque enregistre 418 immatriculations en octobre et lance le B10 dans 126 points de vente, confirmant sa montée en puissance sur le marché local.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
