UBS estime que le 'rachat de la coentreprise Schroders Personal Wealth est logique'. L'analyste confirme son conseil neutre sur le titre avec un objectif de 80 pence.
'Lloyds a confirmé l'acquisition de la coentreprise Schroders Personal Wealth, comme l'a rapporté le Financial Times du 2 octobre' indique UBS.
'Nous pensons que cela devrait permettre de concrétiser les projets' rajoute le bureau d'analyse.
Lloyds : UBS reste neutre après le rachat de Schroders Personal Wealth
Publié le 10/10/2025 à 11:04
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager