Lloyds Banking Group plc figure parmi les principaux groupes bancaires britanniques. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque de détail (58,4%) : vente de produits et de services bancaires classiques aux particuliers. Le groupe développe parallèlement une activité de crédit immobilier avec Cheltenham & Gloucester ; - banque commerciale (30,7%) ; - assurance et gestion de fortune (6,7%) : assurance vie (Scottish Widows) et non vie (1er distributeur britannique d'assurance habitation) ; - autres (4,2%). A fin 2024, le groupe gère 482,7 MdsGBP d'encours de dépôts et 459,9 MdsGBP d'encours de crédits.