LNA Santé accroit de plus de 11% son CA exploitation à neuf mois

LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation de 648,5 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2025, en croissance de 11,4% en publié et de 9,1% après la neutralisation de l'impact du reclassement des financements des mesures sociales Ségur 1 & 2.



Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que cette croissance se décompose en 8% de composante organique corrigée et 1,1% de composante externe, correspondant à l'acquisition de l'HAD de Saint-Sauveur en juin 2024.



'La progression de notre chiffre d'affaires exploitation traduit la solidité de notre trajectoire et l'efficacité de nos offres au service de parcours de soin coordonnés, accessibles et ancrés dans les territoires', commente son directeur général Willy Siret.



Confiants dans la poursuite de cette dynamique, il confirme son objectif de chiffre d'affaires exploitation de 860 MEUR pour 2025 et 'réaffirme ses ambitions au coeur de son projet stratégique Grandir Ensemble 3 à horizon 2027'.