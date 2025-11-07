LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation de 648,5 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2025, en croissance de 11,4% en publié et de 9,1% après la neutralisation de l'impact du reclassement des financements des mesures sociales Ségur 1 & 2.
Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que cette croissance se décompose en 8% de composante organique corrigée et 1,1% de composante externe, correspondant à l'acquisition de l'HAD de Saint-Sauveur en juin 2024.
'La progression de notre chiffre d'affaires exploitation traduit la solidité de notre trajectoire et l'efficacité de nos offres au service de parcours de soin coordonnés, accessibles et ancrés dans les territoires', commente son directeur général Willy Siret.
Confiants dans la poursuite de cette dynamique, il confirme son objectif de chiffre d'affaires exploitation de 860 MEUR pour 2025 et 'réaffirme ses ambitions au coeur de son projet stratégique Grandir Ensemble 3 à horizon 2027'.
LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (98,4%) : gestion, à fin 2024, de 86 établissements (9 615 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisés de personnes âgées (45 ; 4 667 lits), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (18 ; 2 874 places), structures d'hospitalisation à domicile (11 ; 910 places), établissements de chirurgie (4 ; 159 lits), maisons de repos (4 en Belgique ; 541 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 339 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ;
- promotion immobilière (1,6%).
