LNA Santé annonce la cession de l'ensemble immobilier de son établissement d'Hospitalisation à Domicile de l'Est Francilien à Euryale, pour le compte de la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) Pierval Santé, dans le cadre d'une opération de "sale and lease back" assortie d'un bail ferme de longue durée. Cette transaction accompagne le déploiement de l'activité d'HAD en Seine-et-Marne tout en inaugurant un partenariat de long terme entre les deux groupes.
Livré en 2025 à Coulommiers, le site coordonne chaque jour les soins assurés par 90 professionnels de santé et intervient sur l'ensemble du département. Pour LNA Santé, cette opération s'inscrit dans sa stratégie d'externalisation immobilière afin de concentrer ses ressources sur son activité de soins et son développement.
Le groupe souligne que le marché de l'HAD progresse de 9% par an depuis près de 20 ans, porté par le vieillissement de la population et le développement des alternatives à l'hospitalisation classique.
LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (96,3%) : gestion, à fin 2025, de 87 établissements (10 115 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisés de personnes âgées (47 ; 4 795 lits), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (18 ; 2 949 places), structures d'hospitalisation à domicile (11 ; 1 210 places), établissements de chirurgie (4 ; 159 lits), maisons de repos (4 en Belgique ; 538 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 339 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ;
- promotion immobilière (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.