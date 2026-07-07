LNA Santé cède un site d'HAD à Euryale et noue un partenariat de long terme

Le groupe de santé franchit une nouvelle étape dans le développement de l'Hospitalisation à Domicile en Seine-et-Marne grâce à une opération immobilière avec Euryale.

LNA Santé annonce la cession de l'ensemble immobilier de son établissement d'Hospitalisation à Domicile de l'Est Francilien à Euryale, pour le compte de la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) Pierval Santé, dans le cadre d'une opération de "sale and lease back" assortie d'un bail ferme de longue durée. Cette transaction accompagne le déploiement de l'activité d'HAD en Seine-et-Marne tout en inaugurant un partenariat de long terme entre les deux groupes.



Livré en 2025 à Coulommiers, le site coordonne chaque jour les soins assurés par 90 professionnels de santé et intervient sur l'ensemble du département. Pour LNA Santé, cette opération s'inscrit dans sa stratégie d'externalisation immobilière afin de concentrer ses ressources sur son activité de soins et son développement.



Le groupe souligne que le marché de l'HAD progresse de 9% par an depuis près de 20 ans, porté par le vieillissement de la population et le développement des alternatives à l'hospitalisation classique.