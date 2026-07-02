Pour LNA Santé, cette opération représente 539 lits d'hébergement répartis dans le Rhône, la Loire et les Bouches-du-Rhône. En parallèle, le groupe a fait l'acquisition d'une autorisation d'exploitation auprès du groupe Clariane pour 77 lits de l'EPHAD Claude Debussy, fermé depuis novembre 2023.
Oddo BHF rappelle qu'il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions depuis Clinique Développement en 2020 et qui va permettre d'augmenter le parc de 5%. Les analystes ajoutent que cette opération de croissance externe souligne la singularité, la discipline financière et la résilience du modèle de LNA Santé. Ils indiquent également que ces établissements devraient être restructurés ou reconstruits aux standards de la société, ce qui devrait prendre plusieurs années. En résumé, il s'agit d'un signal positif même si l'effet ne sera visible qu'à moyen terme. La recommandation est à neutre, avec une cible de cours relevée de 28 à 36 euros.
Kepler Cheuvreux rappelle de son côté que la transaction porte exclusivement sur le rachat des fonds de commerce. La direction appliquera son modèle d'intégration habituel : redressement opérationnel, rénovation et remontée du taux d'occupation sur les deux à trois prochaines années. Selon les analystes, ces acquisitions devraient générer environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui représente 7 à 8% des revenus de LNA Santé dans les EPHAD en France, et environ 3% du chiffre d'affaires du groupe. L'opération devrait être initialement légèrement dilutive pour les marges opérationnelles, mais la rentabilité s'améliorera progressivement à mesure que le groupe déploiera son modèle opérationnel. L'avis est à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 42 euros.
LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (96,3%) : gestion, à fin 2025, de 87 établissements (10 115 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisés de personnes âgées (47 ; 4 795 lits), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (18 ; 2 949 places), structures d'hospitalisation à domicile (11 ; 1 210 places), établissements de chirurgie (4 ; 159 lits), maisons de repos (4 en Belgique ; 538 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 339 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ;
- promotion immobilière (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.