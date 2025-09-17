LNA Santé publie un résultat net en baisse de 8% au S1 mais confirme ses objectifs annuels

LNA Santé a publié un résultat net part du Groupe de 13,8 millions d'euros pour le premier semestre 2025 sur l'activité Exploitation, en recul de 8,1% sur un an. Ce repli s'explique notamment par une pression sur les coûts et une hausse des charges financières, indique la société dont la marge nette s'établit à 3,2%, contre 3,9% un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires Exploitation atteint 430,6 millions d'euros, en progression de 11,5% en données publiées et de 9,1% en organique corrigée des effets comptables du Ségur. Cette dynamique est portée par les activités sanitaires (+11,3% en organique), notamment l'hospitalisation à domicile, et par la croissance des plateformes en Belgique et en Pologne.



L'EBITDA Exploitation ressort à 75,4 millions d'euros, en hausse de 4,7% sur un an, avec une marge de 17,5% en recul de 1,1 point. Corrigée des effets du reclassement Ségur, la marge baisse de 0,7 point. L'EBIT (résultat opérationnel courant) progresse de 2,9% à 33,4 millions d'euros, représentant une marge opérationnelle de 7,8%.



La société indique avoir généré une trésorerie nette de 68 millions d'euros à fin juin, renforcée par une ligne de crédit non tirée de 106 millions, portant les liquidités disponibles à 174 millions d'euros.



Le directeur général, Willy Siret, salue 'une progression soutenue de l'activité portée par le développement des offres de soins d'expertise', en particulier dans les secteurs ambulatoire et d'hospitalisation à domicile. Il souligne la résilience de l'activité malgré les vents contraires liés au sous-financement des soins et à l'inflation.



Pour l'ensemble de l'exercice, LNA Santé confirme sa guidance relevée en juillet : un chiffre d'affaires Exploitation attendu à 860 millions d'euros, en croissance organique corrigée de 6%, et une marge opérationnelle courante autour de 8%.