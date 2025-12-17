L'Armée brésilienne a reçu son premier hélicoptère UH-60M Black Hawk. L'Armée brésilienne a comandé 12 hélicoptères UH-60M Black Hawk.
L'hélicoptère Black Hawk est un appareil polyvalent prêt à soutenir les missions de l'Armée brésilienne, y compris le transport de troupes, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage.
L'Armée de l'air brésilienne exploite également une flotte d'hélicoptères UH-60L Black Hawk, renforçant ainsi l'interopérabilité au sein de ses propres forces.
Exploité par 36 nations et validé à travers plus de 15 millions d'heures de vol, le Black Hawk est l'hélicoptère polyvalent de premier plan pour les missions mondiales.
" Ces appareils joueront un rôle crucial dans le soutien des opérations de l'Armée brésilienne, et nous nous engageons à fournir un soutien logistique exceptionnel pour assurer leur succès continu. " a déclaré Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.