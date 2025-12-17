L'Armée brésilienne a reçu son premier hélicoptère UH-60M Black Hawk. L'Armée brésilienne a comandé 12 hélicoptères UH-60M Black Hawk.

L'hélicoptère Black Hawk est un appareil polyvalent prêt à soutenir les missions de l'Armée brésilienne, y compris le transport de troupes, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage.

L'Armée de l'air brésilienne exploite également une flotte d'hélicoptères UH-60L Black Hawk, renforçant ainsi l'interopérabilité au sein de ses propres forces.

Exploité par 36 nations et validé à travers plus de 15 millions d'heures de vol, le Black Hawk est l'hélicoptère polyvalent de premier plan pour les missions mondiales.

" Ces appareils joueront un rôle crucial dans le soutien des opérations de l'Armée brésilienne, et nous nous engageons à fournir un soutien logistique exceptionnel pour assurer leur succès continu. " a déclaré Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky.