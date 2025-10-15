Lockheed Martin annonce des avancées majeures dans le développement de la production de moteurs-fusées solides (SRM) mené avec General Dynamics. Depuis le lancement des travaux en avril, les équipes ont franchi plusieurs étapes clés, notamment la conception et les tests de sous-composants, la revue critique de conception et l'assemblage d'un moteur factice grandeur nature validant les procédés industriels.
Le nouveau site de production de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS) à Camden (Arkansas) s'étendra sur 270 acres avec 16 bâtiments dédiés totalisant 50 000 pieds carrés, pour une mise en service prévue en 2026. Ce projet générera près de 100 emplois.
Jerry Brode, vice-président du centre SRM de Lockheed Martin, souligne 'la forte dynamique et la collaboration exemplaire de l'industrie', tandis que Chris Haynes, vice-président de GDOTS, évoque 'une étape décisive' pour renforcer la résilience et la compétitivité de la filière propulsive américaine.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
