Lockheed Martin annonce avoir contrôlé un drone en vol depuis un chasseur F-22, grâce à une interface embarquée permettant au pilote de transmettre des instructions directement à un drone. Réalisé depuis la base de Nellis, ce test valide un pilotage intuitif via 'pilot vehicle interface' (PVI), conçu pour s'intégrer aux plateformes actuelles et futures.
OJ Sanchez, vice-président de Skunk Works, souligne une 'percée dans les capacités de combat aérien' grâce à ce pilotage depuis un monoplace.L'opération illustre la montée en puissance du teaming homme-machine et l'intégration de capacités autonomes et IA sur les F-22 et F-35.
Ce succès soutient la vision 'family of systems' de l'US Air Force, visant à accroître la conscience de situation, l'interopérabilité et la survivabilité des forces aériennes américaines.