Lockheed Martin annonce la signature d'un cadre de partenariat avec Korean Air visant à renforcer la coopération dans la maintenance, la réparation, la révision et la modernisation (MROU) des aéronefs, dans le cadre de l'initiative américaine Regional Sustainment Framework (RSF).

L'accord, dévoilé lors du salon ADEX 2025 à Séoul, associe les 40 ans d'expérience de Korean Air en maintenance au rôle de Lockheed Martin comme fabricant des F-16.

Ce partenariat vise à améliorer la disponibilité opérationnelle des forces américaines et sud-coréennes et à soutenir l'alliance entre Washington et Séoul.

Les deux sociétés soulignent que ce projet contribuera à accroître la préparation des forces alliées et à renforcer la position mondiale de l'industrie de défense coréenne.