Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat du département américain de la Guerre pour développer un système d'arme laser tactique de 500 kilowatts (kW) dans le cadre du programme Joint Laser Weapon System (JLWS).
Ce système, intégré dans un conteneur transportable, vise à renforcer la défense contre les missiles de croisière et les systèmes aériens sans pilote, tout en offrant une solution d'interception évolutive et à moindre coût.
Selon le groupe, ce contrat s'appuie sur plus de 15 ans d'investissements dans les technologies à énergie dirigée. "Nous sommes honorés de mettre au point ce prototype opérationnel et tactique, le laser de plus forte puissance jamais intégré dans un conteneur transportable", a déclaré Paul Lemmo, vice-président et directeur général de l'activité Sensors, Effectors and Mission Systems de Lockheed Martin.
Vers 17h45 à Paris, le titre reculait de 1,6% à Wall Street.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.