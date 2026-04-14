Lockheed Martin rapporte que le Pentagone lui a attribué un contrat d'une durée de 10 ans, pouvant atteindre 1,9 MdUSD, pour poursuivre le programme C-130J Maintenance and Aircrew Training System (MATS).
Ce contrat de type IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) permettra à l'US Air Force de continuer à fournir des équipements et services complets de formation pour les équipages et les équipes de maintenance.
Les prestations couvrent notamment les supports pédagogiques, les opérations, la logistique ainsi que les services d'ingénierie. Le programme, déjà déployé auprès de plusieurs branches des forces américaines, sera étendu à la réserve de la marine et aux garde-côtes. Le C-130J Super Hercules, avion de transport tactique, est exploité par 28 pays, avec plus de 560 appareils livrés et plus de 3 millions d'heures de vol cumulées.
Le titre Lockheed Martin recule de 1,2% à Wall Street mais affiche toujours une progression de plus de 25% depuis le début de l'année.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.