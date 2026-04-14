Lockheed Martin décroche un contrat pouvant atteindre 1,9 MdUSD pour le C-130J

Le groupe de défense prolonge un programme clé de formation et de maintenance au profit des forces armées américaines, avec un élargissement à de nouveaux corps militaires.

Lockheed Martin rapporte que le Pentagone lui a attribué un contrat d'une durée de 10 ans, pouvant atteindre 1,9 MdUSD, pour poursuivre le programme C-130J Maintenance and Aircrew Training System (MATS).



Ce contrat de type IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) permettra à l'US Air Force de continuer à fournir des équipements et services complets de formation pour les équipages et les équipes de maintenance.



Les prestations couvrent notamment les supports pédagogiques, les opérations, la logistique ainsi que les services d'ingénierie. Le programme, déjà déployé auprès de plusieurs branches des forces américaines, sera étendu à la réserve de la marine et aux garde-côtes. Le C-130J Super Hercules, avion de transport tactique, est exploité par 28 pays, avec plus de 560 appareils livrés et plus de 3 millions d'heures de vol cumulées.



Le titre Lockheed Martin recule de 1,2% à Wall Street mais affiche toujours une progression de plus de 25% depuis le début de l'année.