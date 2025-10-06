Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, annonce le lancement de Nomad, une nouvelle famille d'aéronefs à décollage et atterrissage vertical (VTOL) autonomes.
Ce concept combine les capacités d'un hélicoptère et la vitesse d'un avion, grâce à une conception à double rotor propulsif et à la technologie d'autonomie MATRIX développée avec la DARPA.
Les appareils, à propulsion hybride-électrique, pourront être déclinés du petit drone de type Group 3 jusqu'à la taille d'un hélicoptère Black Hawk. Ils viseront des missions de reconnaissance, de logistique ou d'attaque légère, sur terre comme en mer.
Après les essais réussis du prototype Nomad 50, Sikorsky prépare le Nomad 100, doté d'une envergure de 18 pieds, dont le premier vol est attendu prochainement. Selon Dan Shidler, directeur des programmes avancés, ce projet illustre 'la nouvelle génération de drones autonomes à longue endurance'.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
