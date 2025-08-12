Lockheed Martin élargit son offre industrielle liée au F-16 aux Philippines

Lockheed Martin annonce l'élargissement de son paquet de coopération industrielle lié au F-16 Block 70 pour le programme Multi Role Fighter (MRF) des Philippines.

L'offre inclut un partenariat stratégique avec Southern Methodist University (SMU) pour l'innovation numérique, la propriété intellectuelle et la formation.Un laboratoire de recherche et un espace de formation de niveau mondial seront créés, avec accès aux équipements du SMU.

Le partenariat s'appuiera sur CDHAM (Center for Digital and Human-Augmented Manufacturing) et DIG (Deason Innovation Gym) pour renforcer la R&D en modélisation, simulations, VR/AR, robotique, automatisation et IA.

Jess Koloini, responsable du développement commercial F-16, indique que l'initiative soutiendra la politique d'autonomie de défense (Self-Reliant Defense Posture, SRDP) et la main-d'oeuvre philippine.