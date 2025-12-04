Lockheed Martin annonce avoir réalisé une démonstration en vol de gestion autonome d'imprévus de mission (AI/MCM) sur un drone Stalker XE Block 25 et un Alta X 2.0 modifié. L'essai a simulé des variations de carburant, permettant à l'intelligence artificielle du système de commandement-contrôle d'analyser la situation en quelques secondes, de proposer des solutions et réaffecter automatiquement les tâches entre appareils.

L'opérateur a ainsi pu résoudre l'incident tout en conservant son attention sur d'autres missions critiques. L'exercice a aussi validé la coordination entre un véhicule aérien sans pilote, un véhicule terrestre sans pilote situé au Kansas et des drones fournis par Fulcrum, démontrant une maîtrise unifiée des systèmes sans pilote air-sol.
OJ Sanchez, vice-président et directeur général de Skunk Works, affirme que cette avancée montre "le passage de l'IA du laboratoire au champ opérationnel".Cette démonstration témoigne de la volonté du groupe d'accélérer l'autonomie et l'intégration multi-domaine au profit des forces américaines et alliées.