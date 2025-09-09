Lockheed Martin, via sa filiale Skunk Works, et BAE Systems, via FalconWorks, annoncent un partenariat stratégique pour développer une nouvelle gamme de systèmes aériens autonomes non habités.
Le projet vise une conception modulaire, rapidement déployable et à coût réduit, avec plusieurs modes de lancement (aérien, terrestre, maritime ou depuis un avion logistique). La première déclinaison ciblera la guerre électronique et l'attaque, en complément des avions de combat pilotés.
OJ Sanchez, vice-président et directeur général de Skunk Works, évoque des 'capacités de rupture', tandis que Dave Holmes, directeur général de FalconWorks, souligne l'objectif de répondre rapidement aux besoins opérationnels actuels.
Publié le 09/09/2025 à 16:04
