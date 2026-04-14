Lockheed Martin étend son fonds de capital-risque pour accélérer l'innovation défense

Le groupe américain renforce fortement ses investissements dans les technologies critiques afin de soutenir la base industrielle de défense et anticiper les menaces émergentes.

Lockheed Martin annonce l'augmentation de la capacité de son fonds Lockheed Martin Ventures de 400 MUSD à 1 MdUSD, soit une hausse de 250%, la plus importante depuis sa création en 2007. Cette enveloppe sera déployée progressivement pour accélérer le développement de technologies stratégiques issues de la R&D vers des applications opérationnelles.



Le fonds vise à soutenir des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'autonomie, les matériaux avancés ou encore les microélectroniques. Selon Evan Scott, directeur financier, "ces investissements alimentent un pipeline de technologies de pointe et contribuent à une base industrielle résiliente".



Depuis sa création, Lockheed Martin Ventures a investi plus de 500 MUSD dans plus de 120 entreprises, dont plus de 60 sont devenues fournisseurs du groupe, générant plus de 750 MUSD de contrats. Au cours des deux dernières années, 25 nouvelles sociétés ont rejoint le portefeuille.