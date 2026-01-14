Lockheed Martin franchit une étape clé avec le vol d'un nouveau missile intercepteur

L'avionneur renforce sa position dans le secteur de la défense antiaérienne en validant les performances de son nouvel intercepteur de courte portée, conçu pour succéder au missile Stinger. Ce succès technique s'inscrit dans un calendrier de développement accéléré au profit de l'armée américaine.

Lockheed Martin a annoncé le succès du premier test en vol de son Intercepteur de courte portée de nouvelle génération (NGSRI) sur le polygone de tir de White Sands (Nouveau-Mexique). Ce jalon confirme la maturité des sous-systèmes de l'engin, développé en seulement 26 mois.



Conçu pour contrer les systèmes aériens sans pilote (UAS), ainsi que les voilures fixes et tournantes, le NGSRI doublerait, dans certains cas, les capacités du système précédent. Le groupe mise sur une architecture système ouverte et l'intégration de l'intelligence artificielle pour assurer la modularité de l'arme.



"Le succès de ce premier test en vol témoigne de l'agilité de notre équipe et de notre volonté de fournir des capacités critiques selon un calendrier accéléré", a déclaré Chris Murphy, responsable du développement commercial.



Ce programme souligne la capacité de l'entreprise à transformer un concept en solution opérationnelle de manière rapide et abordable pour répondre aux menaces émergentes.



Lockheed Martin a terminé en hausse de 1,3% hier à New York et signe une progression de plus de 15% depuis le début de l'année.