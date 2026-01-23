En collaboration avec la 25e division d'infanterie et des partenaires industriels, Lockheed Martin assure avoir démontré l'efficacité de son prototype de Commandement et contrôle de nouvelle génération (NGC2), un dispositif qui vise à unifier les flux d'informations sur une couche de données commune, offrant une vision intégrée du champ de bataille pour faciliter une prise de décision rapide.
L'intégration d'outils d'Intelligence Artificielle (IA) permet notamment d'automatiser le traitement du langage naturel pour les rapports de situation, supprimant les processus manuels fastidieux.
Cette architecture modulaire, testée du niveau de la division jusqu'au peloton, renforce l'avantage opérationnel dans des contextes de haute intensité. Une seconde phase d'essais, focalisée sur les missions de tir, est prévue dès février 2026.
A une heure de l'ouverture de Wall Street, le titre recule de 0,4%.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
