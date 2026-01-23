Lockheed Martin franchit une étape clé dans le commandement numérique de l'armée américaine

L'avionneur américain accélère la modernisation technologique des forces terrestres grâce au déploiement d'un nouveau système de pilotage de données en temps réel.

En collaboration avec la 25e division d'infanterie et des partenaires industriels, Lockheed Martin assure avoir démontré l'efficacité de son prototype de Commandement et contrôle de nouvelle génération (NGC2), un dispositif qui vise à unifier les flux d'informations sur une couche de données commune, offrant une vision intégrée du champ de bataille pour faciliter une prise de décision rapide.



L'intégration d'outils d'Intelligence Artificielle (IA) permet notamment d'automatiser le traitement du langage naturel pour les rapports de situation, supprimant les processus manuels fastidieux.



Cette architecture modulaire, testée du niveau de la division jusqu'au peloton, renforce l'avantage opérationnel dans des contextes de haute intensité. Une seconde phase d'essais, focalisée sur les missions de tir, est prévue dès février 2026.



A une heure de l'ouverture de Wall Street, le titre recule de 0,4%.