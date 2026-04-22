Lockheed Martin annonce un investissement de 25 MUSD dans Fortem Technologies, spécialiste de la sécurité de l'espace aérien, dans le cadre du premier volet de sa levée de fonds de série B. Concrètement, ce financement vise à accélérer la production à grande échelle et renforcer le déploiement de la technologie de Fortem au sein de l'écosystème anti-drone, dit "Sanctum", du groupe. L'initiative s'inscrit dans un contexte de prolifération rapide de drones à bas coût, devenus une menace croissante pour les infrastructures critiques et les opérations militaires. L'intégration des solutions basées sur l'intelligence artificielle de Fortem doit permettre d'améliorer la détection, le suivi et la neutralisation des essaims de drones, tout en réduisant de plus de 80% le coût par interception par rapport aux systèmes traditionnels, assure Lockheed. L'investissement doit également soutenir le doublement des capacités de production de Fortem et la création d'emplois sur son site de Lindon (Utah). Le marché mondial des contre-mesures anti-drones pourrait dépasser les 12 MdsUSD d'ici 2030, renforçant l'intérêt stratégique de cette opération pour Lockheed Martin.
Peu après 17h, le titre Lockheed Martin reculait de près de 2% à New York.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.