Lockheed Martin a célébré le lancement du premier F-35A Lightning II pour l'Armée de l'air finlandaise.

Le premier avion sera livré à l'Armée de l'air finlandaise début 2026 et sera transporté à la base aérienne d'Ebbing, en Arkansas.

L'industrie finlandaise fait partie d'un réseau mondial de plus de 1 900 fournisseurs de F-35.

Le F-35 unit 20 nations alliées ayant choisi cet appareil, dont 13 en Europe, et est en service actif avec 16 services dans le monde.

" Le F-35 continue de démontrer sa capacité à dissuader les menaces et à l'emporter au combat, et il donnera à l'Armée de l'air finlandaise un avantage décisif dans la protection de la nation et le renforcement du partenariat allié dans la région nordique et au-delà ", a déclaré Greg Ulmer, président de Lockheed Martin Aeronautics.

" Le programme F-35 soutient un puissant réseau de dissuasion intégrée, favorisant la coopération alliée, la force industrielle et la sécurité partagée. "