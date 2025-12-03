Lockheed Martin annonce, avec Blackshark.ai, le lancement de Prepar3D Fuse, une solution de simulation de nouvelle génération destinée à l'entraînement opérationnel.
Construit sur une version personnalisée d'Unreal Engine 5, l'outil combine l'héritage de simulation du groupe avec des graphismes avancés et des terrains générés par intelligence artificielle pour couvrir un large spectre d'usages, de la formation initiale au pilotage jusqu'aux exercices multi-domaines.
Le dispositif offre un globe complet avec plus de 1000 aéroports géoréférencés, des modèles atmosphériques et météorologiques physiquement précis, ainsi qu'un moteur automatisé de forces générées par IA.
Compatible avec les standards de simulation distribuée et les workflows natifs d'Unreal Engine, Prepar3D Fuse s'intègre aux équipements existants et sera déployé sur l'ensemble des dispositifs de formation du groupe, améliorant les entraînements en direct, virtuels et constructifs.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
