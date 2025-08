Lockheed Martin lance un nouveau satellite de détection de missiles

Publié le 06/08/2025 à 16:24

Lockheed Martin annonce que son premier satellite de détection de missiles de nouvelle génération, Next-Gen OPIR GEO Block 0, a achevé avec succès les tests environnementaux. Réalisés dans son centre de Sunnyvale, Californie, les essais en vide thermique et acoustiques confirment la résistance du satellite aux conditions extrêmes du lancement et de l'orbite géostationnaire.



Le satellite entre désormais en phase finale d'intégration, incluant les connexions aux systèmes au sol. Il vise à succéder au système SBIRS (Space Based Infrared System) pour renforcer la surveillance permanente et la détection de menaces balistiques ou hypersoniques.



'Next-Gen OPIR GEO fournira des données critiques et en temps réel pour la défense antimissile', a déclaré Jeff Schrader, vice-président de Lockheed Martin.