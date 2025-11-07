Lockheed Martin lance une plateforme d'intégration d'IA unifiée
Publié le 07/11/2025 à 13:04
Lockheed Martin annonce le lancement de STAR.OS, une solution d'intelligence artificielle permettant à différents systèmes d'IA de fonctionner ensemble de manière fluide et coordonnée. Cette innovation offre un cadre commun destiné à faciliter l'intégration de technologies multiples, soutenant ainsi les missions de sécurité nationale et les partenariats avec le secteur privé.
La plateforme regroupe trois composants : STAR.SDK, un kit de développement pour créer et déployer des services d'IA ; STAR.IO, un système d'interopérabilité entre IA ; et STAR.UI, une interface offrant une visualisation en temps réel des performances.
Mike Baylor, vice-président et directeur de l'IA chez Lockheed Martin, souligne que STAR.OS 'marque une avancée majeure dans la capacité à faire collaborer différents systèmes d'IA'.
Déjà testée avec succès auprès du Département de la Défense américain, la solution est désormais disponible pour les clients publics et privés.