Lockheed Martin annonce l'arrivée à la base aérienne de Florennes du premier chasseur F-35A Lightning II destiné à la Belgique, marquant son intégration officielle dans les opérations de la Force aérienne belge.
Greg Ulmer, président de Lockheed Martin Aeronautics, souligne que cet appareil 'offre un avantage déterminant pour la dissuasion et la défense de l'OTAN' et représente une nouvelle étape dans la coopération de plus de 70 ans entre Lockheed Martin et la Belgique.
Le programme F-35, choisi par 20 nations alliées dont 13 en Europe, regroupe plus de 1900 fournisseurs mondiaux.
La Belgique a déjà réceptionné 11 de ses 34 appareils prévus, dont 8 basés aux États-Unis pour la formation. En juillet, Bruxelles a annoncé son intention d'en acquérir 11 supplémentaires, portant le total à 45 avions.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
