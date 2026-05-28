Lockheed Martin annonce avoir livré à l'US Navy la première version de son système de combat intégré ICS (Integrated Combat System). Cette architecture doit permettre de standardiser et moderniser les systèmes embarqués sur les navires de surface de la flotte américaine.
Le groupe précise que des mises à jour et certifications seront désormais déployées tous les six mois afin d'intégrer progressivement de nouvelles capacités opérationnelles.
Selon Chandra Marshall, vice-présidente des systèmes de combat multi-domaines chez Lockheed Martin, cette livraison marque une étape dans la transition vers une architecture de combat "commune et totalement intégrée".
Le programme doit permettre à l'US Navy de déployer plus rapidement les dernières technologies tout en réduisant les coûts de modernisation de la flotte.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.