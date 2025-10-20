Le ministère allemand de la Défense a fait part de son intention d'acquérir une quinzaine d'appareils F-35 supplémentaires auprès du constructeur Lockheed Martin. Evaluée à quelque 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars), cette acquisition viendrait s'ajouter aux 35 appareils déjà commandés pour remplacer la flotte vieillissante de Tornado.

Les F-35 assureront la mission de porteurs des bombes nucléaires américaines stationnées en Allemagne.

Cette nouvelle commande, rendue possible par l'augmentation du budget de la défense, pourrait toutefois raviver les tensions avec la France autour du programme conjoint SCAF (Système de Combat Aérien du Futur).