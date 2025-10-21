Porté par un environnement géopolitique tendu et une hausse soutenue des commandes militaires, Lockheed Martin a relevé mardi ses prévisions financières pour 2025. Le groupe américain a notamment revu à la hausse son bénéfice par action, désormais attendu entre 22,15 et 22,35 dollars, contre une estimation antérieure de 21,70 à 22,00 dollars. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a atteint 18,61 milliards de dollars, en progression de 8,8% et légèrement au-dessus des attentes, avec un bénéfice par action de 6,95 dollars.

L'activité Aéronautique a été le principal moteur de cette croissance, avec des ventes en hausse de 11,9% à 7,26 milliards de dollars, soutenues par le succès de l’avion F-35, dont un nouveau contrat de 12,5 milliards de dollars vient d’être signé avec le Pentagone. Lockheed a également sécurisé deux autres accords majeurs : environ 11 milliards de dollars pour la production d’hélicoptères CH-53K et près de 10 milliards pour des systèmes Patriot. Ces commandes reflètent l’urgence pour les États-Unis et leurs alliés de renforcer leurs capacités militaires et de reconstituer leurs stocks d’armement.

Le groupe vise par ailleurs une part des futurs contrats du programme américain de défense antimissile "Golden Dome", doté d’un budget de 175 milliards de dollars. Ces résultats solides marquent un net redressement par rapport au deuxième trimestre, marqué par une charge exceptionnelle de 1,6 milliard liée à des difficultés dans les programmes d’hélicoptères de la filiale Sikorsky. Lockheed Martin prévoit désormais des ventes annuelles comprises entre 74,25 et 74,75 milliards de dollars, renforçant sa position comme acteur central du complexe militaro-industriel américain.